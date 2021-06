Marvel's Guardians of the Galaxy version Cloud s'essaie à la FAQ et répond à certaines interrogations

Afin de préparer au mieux la sortie de son futur jeu Marvel's Guardians of The Galaxy et afin de pallier aux inévitables interrogations et craintes autour de la sortie d'un jeu en version Cloud sur Nintendo Switch, Square Enix s'est essayé à un exercice très commun sur internet, une FAQ (Frequently Ask Questions ou Foire Aux Questions en bon français) sur son site officiel. Voici les questions et les réponses fournies par l'éditeur :

Vous avez vu les nouvelles ? Nous venons d'annoncer que Marvel's Guardians of the Galaxy sera également disponible sur Nintendo Switch en version streaming sur le Cloud le 26 octobre 2021 !



Développé par l'équipe d'Eidos-Montréal en collaboration avec Marvel Games, ce jeu d'action/aventure scénarisé à la troisième personne pour un joueur marque un nouveau départ pour les Gardiens dans un univers inédit. Préparez-vous à enfiler les jet-bottes de Star-Lord. Ça va décoiffer !



Voici quelques réponses aux questions que vous pourriez vous poser :



De quoi ai-je besoin pour jouer à Marvel's Guardians of the Galaxy - version Cloud sur Nintendo Switch ?

Vous aurez besoin d'une connexion Internet haut débit, ainsi que d'un compte Nintendo. Et d'une console Nintendo Switch, bien sûr.



En termes de contenu, la version Cloud est-elle différente ?

Non, le contenu de la version Switch du jeu est le même que pour les autres plateformes.



Dans quels pays sera disponible la version Cloud ?

Veuillez consulter votre Nintendo eShop local pour confirmer la disponibilité. Veuillez noter que la disponibilité peut changer à tout moment.



Un abonnement Nintendo Switch Online est-il requis ?

Non, pas besoin d'un abonnement Nintendo Switch Online pour jouer. La version est-elle compatible avec le mode TV / le mode Sur table / le mode portable ?

Oui, vous pouvez jouer au jeu sur Switch avec le mode de votre choix.



Puis-je précommander la version Cloud ?

Non, le jeu sera disponible à l'achat sur Switch à partir de sa sortie le 26 octobre 2021.



Existe-il une version physique ?

Non, Marvel's Guardians of the Galaxy - version Cloud est la seule version disponible pour Nintendo Switch. Vous pouvez l'acheter sur le Nintendo eShop.



Y aura-t-il une édition Deluxe ?

Non, seule l'édition Standard du jeu sera disponible sur Switch.



Puis-je obtenir les tenues incluses dans le pack de tenues de Gardiens Rétro (bonus de précommande) et/ou les éditions Deluxe disponibles sur les autres plateformes ?

Oui, vous pouvez débloquer toutes les tenues en jouant au jeu !

Marvel's Guardians of The Galaxy est toujours attendu sur la console hybride en version Cloud (et sur les autres plateformes en version "Non-Cloud") pour le 26 octobre prochain et vous demandera cependant une connexion internet permanente afin de streamer le jeu. En effet, la console ne fera office que de plateforme de streaming et les calculs nécessaires au bon fonctionnement du jeu seront délocalisés sur des plateformes dédiées ailleurs dans le monde via des serveurs.

Avez-vous "peur" du rendu de cette future version Cloud du jeu ou bien êtes-vous satisfaits des performances de la console sur d'autres jeux en version Cloud tel Hitman 3 ?