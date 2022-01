Kingdom Hearts 3, Hitman 3, Marvel's Guardians of the Galaxy... Le CLOUD sur Nintendo Switch passé au crible par Digital Foundry

Depuis quelque temps déjà, la Nintendo Switch accueille des jeux en Cloud, c'est à dire des titres que l'on ne télécharge pas dans sa console et qui tournent sur des serveurs dédiés. C'est une technique qui, à priori permet de faire venir sur Nintendo Switch des jeux dont les portages sur la console seraient sinon difficiles voire impossible du fait de son architecture et de sa puissance. Et si on peut parfois s'en réjouir, cela reste une solution controversée car le prix des jeux en Cloud est souvent élevé alors que l'on sait que tôt ou tard, à la fermeture des serveurs, il ne sera plus possible d'y jouer. De plus, la technique ne semble pas toujours au point et il faut souvent subir des temps de latence, des problèmes de framerate ou encore de résolution. Le Cloud sur Switch est apparu au Japon dès 2018 avec une version Cloud de Resident Evil 7 suivie quelque temps plus tard par une version Cloud d'Assassin's Creed Odyssey- des version qui n'ont pas été proposées en Occident. Mais depuis fin 2020, les jeux en Cloud se multiplie en Occident sur Switch. On a ainsi eu droit notamment à Hitman 3 et Control Ultimate Edition puis à A Plague Tale: Innocence et à Marvel's Guardians of The Galaxy. Et ce n'est pas finit puisque d'autres jeux ont déjà été annoncés en Cloud sur Nintendo Switch dont tous les jeux Kingdom Hearts prévus en février prochain. Une compilation qui interroge car chaque jeu aurait pu facilement (en tout cas pour les premiers) être portés sur la console de Nintendo. De plus le prix des jeux parait exagérément élevé. En effet, si vous voulez la collection entière vous devrez débourser 99,99€ ( avec une ristourne de 20% en précommande permettant de faire descendre le prix à 79,99€ - voir détails ici.) Evidemment, avec un tel prix, on espère que le service à la hauteur.

On peut déjà avoir un aperçu des différents jeux grâce aux (courtes) versions démos disponibles sur l'eShop. Mais pour aller plus loin, le site Digital Foundry a eu la bonne idée de tester une poignée de jeux disponibles en Cloud sur Switch. Le résultat se laisse apprécier (ou pas) avec la vidéo en anglais (dont vous pouvez activer les sous-titres) ci-dessous. Vous constaterez que bien que le Cloud sur Nintendo Switch soit géré par la société Ubitus qui possède les serveurs, le résultat varie en fonction des jeux. Cependant, globalement, ce n'est pas fameux et pas simplement pour des questions de Wi-Fi ou de connexion. C'est bel et bien le service qui laisse parfois (souvent) à désirer avec la plupart des jeux en 720p et en 30fps mais aussi des bugs et des problèmes de latence. Avec tout ça, on peut se demander quel est l'intérêt de jouer en Cloud sur Nintendo Switch surtout que la console a déjà des portages très impressionnants (malgré les inévitables concessions) comme celui de The Witcher III ou encore celui de Dying Light...

