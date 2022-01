KINGDOM HEARTS arrive enfin sur Nintendo Switch - Prix, détails et nos premières vidéos

L'expérience KINGDOM HEARTS débarque enfin sur Nintendo Switch avec l'arrivée le mois prochain de tous les jeux de la licence déjà sortis. Un évènement pour tous les possesseurs de Nintendo Switch même si malheureusement, Square Enix a fait le choix du Cloud sur Nintendo Switch. C'est à dire que tous les jeux de la licence Kingdom Hearts ne seront disponibles que via le streaming. IL est donc non seulement nécessaire de posséder une bonne connexion Internet pour pouvoir jouer dans de bonnes conditions mais aussi bien avoir en tête qu'un jour ou l'autre, les serveurs de Square Enix fermeront et qu'à ce moment là, vous ne pourrez plus jouer... Alors évidemment cela n'arrivera pas demain et logiquement vous serez prévenus six mois à l'avance mais c'est aussi une donnée à prendre en compte.

Si vous êtes malgré tout intéressé, sachez que vous pouvez déjà procédez à une précommande des jeux sur l'eShop pour bénéficier d'une ristourne de 20%. Vous pouvez aussi même jouer à une démo des jeux, faisant office de test de connexion. Retrouvez le détails et le prix des jeux disponibles ci-dessous.

KINGDOM HEARTS III + Re Mind : 47,99€ (en précommande - 59,99€ à la sortie du jeu)

Il s'agit du jeu original sorti initialement en 2019 sur PS4 et Xbox One avec en prime le DLC Re Mind ajoutant une histoire parallèle au dénouement du jeu.

KINGDOM HEARTS HD 1.5 + 2.5 ReMIX : 31,99€ (en précommande - 39,99€ à la sortie du jeu)

Il s'agit d'une compilation reprenant le premier et le second opus en version FINAL MIX et divers autres épisodes. Voici ce que l'on y trouve :

KINGDOM HEARTS FINAL MIX KINGDOM HEARTS Re Chain of memories KINGDOM HEARTS 358/2 Days (cinématiques remastérisées en HD) KINGDOM HEARTS II Final MIX KINGDOM HEARTS Birth By Sleep Final MIX KINGDOM HEARTS Re: Coded (cinématiques remastérisées en HD)

KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue : 39,99€ (en précommande - 49,99€ à la sortie du jeu)

Cette compilation réunit trois expériences qui font le lien avec KINGDOM HEARTS III

KINGDOM HEARTS Dream Drop Distance HD _ une version intégralement remasterisée du titre initialement sorti sur 3DS KINGDOM HEARTS X Black Cover : il s'agit d'une longue cinématique en HD qui raconte l'histoire mystérieuse des Oracles... KINGDOM HEARTS 0.2 Birth by Sleep - A Fragmentary passage - Un épisode qui donne le beau rôle à Aqua et établit un lien avec Kingdom Hearts III

KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE For NINTENDO SWITCH: 79,99€ (en précommande - 99,99€ à la sortie du jeu)

Il s'agit de la version ultime regroupant les trois autres packs et donc toutes les expériences KINGDOM HEARTS

Alors allez-vous sauter le pas et opter pour une ou plusieurs expériences KINGDOM HEARTS ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaires. En attendant, retrouvez nos vidéos de quelques (courtes) démos disponibles sur l'eShop de la Nintendo Switch (réalisées en Wi-Fi.)

Pour rappel, l'expérience KINGDOM HEARTS débarque sur l'eShop de la Nintendo Switch le 10 février 2022.

