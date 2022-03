Kingdom Hearts fête aujourd'hui ses 20 ans

Il y a 20 ans , jour pour jour, la Playstation 2 accueillait un titre qui allait devenir mythique : Kingdom Hearts. Dans ce jeu inoubliable, les univers de Square et Disney se mélangent harmonieusement pour embarquer le joueur dans un aventure pleine de rêve et de magie. Né de l'imagination débordante de Tetsuya Nomura connu notamment pour ses personnages de Final Fantasy, le jeu a dès le départ, réussi à imposer un univers bien à lui qui a séduit instantanément le public qui depuis n'a cessé de croître. Sur les consoles Nintendo, la série s'est déclinée avec deux épisodes sur NDS (Kingdom Hearts : 358/2 Days en 2009 et Kingdom Hearts Re : Coded en 2011 ) et un autre sur 3DS, Kingdom Hearts 3D : Dream Drop Distance sorti en 2012 et faisant une superbe utilisation de l'effet 3D (si vous avez une 3DS, n'hésitez pas...) Jusqu' au mois dernier , cependant, la licence boudait les consoles de salon Nintendo si on excepte l'excellent jeu de rythme, Kingdom Hearts : Melody of Memory dispo depuis 2020 sur Nintendo Switch. Désormais, cependant tous les jeux Kingdom Hearts sont jouables sur Nintendo Switch. Malheureusement, Square Enix a fait le choix, assez incompréhensible, de proposer tous les jeux en version Cloud uniquement, ce qui a plutôt tendance à rabrouer notre allégresse. Pour autant, c'est la première fois que les trois Kingdom Hearts principaux sont disponibles sur Nintendo Switch. Quant à Sora, le héros de la série, il est désormais l'un des combattants de Super Smash Bros. Ultimate.

Pour finir, notez que Square Enix organise le 10 avril prochain , un événement du 20e anniversaire de Kingdom Hearts à Tokyo. Au programme, un mini concert, des questions-réponses avec l'équipe de développement, une exposition et d'autres surprises. Une vidéo spéciale de l'évènement sera publiée dans la foulée. En attendant que Kingdom Hearts soit adapté au cinéma (la boucle serait ainsi bouclée) la série Le Monde Merveilleux de Mickey a fait un clin d'œil à Kingdom Hearts dans un épisode spécial disponible sur Disney +- voir ici.

On April 10th we're hosting a Kingdom Hearts 20th anniversary event in Tokyo!



We'll kick off the 20th anniversary celebrations with a mini concert, a chat and Q&A with the development team, an exhibition and much more. A video of the event will be made available at a later date. pic.twitter.com/gNLAs2waV6