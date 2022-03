Kingdom Hearts s'invite dans Le printemps merveilleux de Mickey sur Disney Plus

C'est le printemps et le service de vidéo par abonnement Disney + le fête avec un épisode spécial de Le monde merveilleux de Mickey, la série animée délirante et délicieusement rétro de Paul Rudish (qui a notamment travaillé sur les séries de Cartoon Network des années 1990-2000 comme Les Super Nanas, Samouraï Jack ou encore l'inoubliable Le Laboratoire de Dexter.) Cet épisode spécial est en réalité composé de trois épisodes spécial printemps. Dans l'un d'eux, Minnie vient aider Mickey à faire un grand nettoyage (de printemps, bien sûr.) Il faut dire qu'en 93 ans , Mickey a eu le temps d'accumuler une tonne d'objets et de souvenirs... L'occasion de découvrir à l'écran pas mal de références à des classiques Disney et à d'anciennes aventures de Mickey. Mieux, le cartoon fait une référence à Kingdom Hearts, le célèbre cross-over vidéoludique mélangeant les univers de Disney et de Square Enix. A un moment, on voit Minnie se débarrasser de divers objets dont le chapeau de L'Apprenti Sorcier et la... Keyblade de Kingdom Hearts. Un clin d'œil sympathique que l'on doit à priori, à Amber Vucinich, révisionniste de storyboard (c'est à dire qui redessine et rend conforme le storyboard original dans le style de l'animé) qui a publié un tweet pour remercier l'équipe tout en montrant la planche du storyboard et en souhaitant un bon anniversaire à Kingdom Hearts.

Et si le fait de jeter la Keyblade à la poubelle vous désespère, rassurez-vous, à la fin elle trouve preneur... Retrouvez quelques captures d'écran bourrées de références de Le merveilleux printemps de Mickey a retrouver actuellement sur Disney +. Et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, tous les épisodes de Kingdom Hearts sont à retrouver sur Nintendo Switch en version CLOUD et Sora, le héros de la série a intégré le roster de Super Smash Bros. Ultimate.

