Kingdom Hearts : Melody of Memory se dévoile avec de nouvelles images

Titre surprise de Square Enix attendu pour le 13 novembre 2020 sur Nintendo Switch et consoles concurrentes, Kingdom Hearts : Melody of Memory se dévoile à nouveau ce jour par le biais de nouvelles captures d'écran. Pour rappel, le jeu nous propose d'embarquer pour une aventure rythmique prenant vie sur plus de 140 pistes musicales issues de la série Kingdom Hearts. Si l'attente est trop longue pour vous, nous vous rappelons qu'une démo du jeu est d'ores et déjà disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch.

Dans KINGDOM HEARTS Melody of Memory, les joueurs relèveront des défis au rythme de la bande-son du jeu, en solo ou entre amis, afin d'obtenir et de maîtriser plus de 140 chansons de la série KINGDOM HEARTS. La liste de titres inclut notamment “Destiny Islands,” “Hand in Hand,” “Working Together” et bien d'autres compositions du légendaire Yoko Shimomura. Les joueurs exploreront en musique de superbes univers et se lanceront dans des affrontements rythmés contre des boss coriaces pour tenter de se hisser au sommet des classements.



Les joueurs de la version Nintendo Switch™ profiteront également d'un mode Free-for-All avec un maximum de sept autres joueurs en local. Via trois styles de jeu différents, des joueurs de tous âges pourront choisir un niveau de difficulté en fonction de leurs envies : profiter des chansons et de l'aventure avec des commandes simples ou montrer l'étendue de leur talent avec des combos complexes et exécuter des performances hallucinantes. Cet hymne à la musique et à l'aventure marquera la première apparition de la série KINGDOM HEARTS sur Nintendo Switch.