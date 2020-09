Kingdom Hearts : Melody of Memory - Square Enix annonce une démo jouable pour octobre sur Nintendo Switch

Petite information qui réjouira les fans de la série des Kingdom Hearts. Square Enix vient d'annoncer aujourd'hui qu'une démo jouable pour Kingdom Hearts : Melody of Memory est en cours de préparation pour la mi-octobre sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Sans plus de précision concernant sa date de sortie exacte, cette démo vous permettra de vous faire une idée manette en main de ce spin-off en attendant une hypothétique "suite" ou remaster.

D'ailleurs, si cela vous intéresse, Testuya Nomura s'est exprimé par rapport à la suite des événements concernant la série Kingdom Hearts sur Nintendo Switch. Si vous l'avez manqué nous vous recommandons vivement d'aller consulter notre news dédiée ici.

Pour rappel, Kingdom Hearts : Melody of Memory est attendu sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch le 13 novembre 2020 .