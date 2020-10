Kingdom Hearts : Melody of Memory - Découvrez nos premiers pas sur la piste de notes

Attendu pour le 13 novembre 2020 sur Nintendo Switch et consoles concurrentes, Kingdom Hearts : Melody of Memory est une nouvelle expérience de jeux de rythme proposée par Square Enix, tentant de s'éloigner de la formule des Theathrythm. Mettant en scène l'univers de Kingdom Hearts avec plus de 140 musiques tirées des différents épisodes de la saga, Square Enix a profité des derniers jours nous séparant de la sortie du jeu pour nous mettre à disposition une démo sur l'eShop de la Nintendo Switch.

Proposant 4 musiques dans 3 niveaux de difficulté différents, nous nous sommes penchés quelques minutes sur cette démo, et vous présentons le tout dans la vidéo ci-dessous. Comme vous pourrez le remarquer vous-même, la caméra étant placée en hauteur derrière nos héros, il y aura un apprentissage à faire concernant la profondeur des notes à jouer pour bien visualiser à quel temps les jouer. Si cela ne se révèle pas compliqué dans les modes les plus simples, c'est une autre paire de manche lorsque des vagues d'ennemis se succèdent.