Kingdom Hearts : Melody of Memory : une démo est disponible sur Nintendo Switch

Si certains espéraient voir arriver Kingdom Hearts sur Nintendo Switch avec les 3 premiers opus, c'est finalement sous la forme d'un jeu de rythme que se fera cette première expérience. Kingdom Hearts : Melody of Memory proposera aux joueurs de retrouver Sora et ses amis issus de l'univers Disney dans un jeu de rythme dynamique à partir du 13 novembre prochain . En attendant de pouvoir découvrir le jeu dans sa globalité, Square Enix a mis à disposition des joueurs une démo sur l'eShop de la Nintendo Switch accessible dès à présent.

Cette dernière nous permet de joueur seul ou en co-op à 4 titres, et ce dans 3 modes de difficulté. Idéal pour prendre ses marques avant le 13 novembre 2020.

Incarnez des héros emblématiques de la série KINGDOM HEARTS, dont des personnages Disney qui viendront vous prêter main-forte.

Avec une collection de plus de 140 morceaux, profitez d'une immense sélection musicale tirée de la série KINGDOM HEARTS et de films Disney. Plongez dans l'aventure musicale de ce jeu de rythme et d'action à ne rater sous aucun prétexte !