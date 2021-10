Kingdom Hearts : les trois épisodes débarquent enfin sur Nintendo Switch en version Cloud

Il fallait s'y attendre. Après l'annonce de Sora comme ultime personnage de Smash, Nintendo et Square Enix viennent d'officialiser l'arrivée de pas moins de 10 jeux Kingdom Hearts sur Nintendo Switch dont les trois épisodes principaux ! Un évènement même si beaucoup de joueurs regretteront sûrement le choix de ne proposer les jeux qu'en version Cloud, c'est en dire en streaming, nécessitant obligatoirement une connexion permanente pour jouer. Pour le moment pas de date de sortie mais les jeux devraient être disponible "cet hiver".

En attendant d'autres infos, retrouvez la liste complète des jeux Kingdom Hearts que vous pourrez acheter via trois collections sachant que les trois pourront être obtenues d'un coup via une version "tout-en-un" nommée KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE for Cloud

VERSION CLOUD KINGDOM HEARTS HD 1.5 + 2.5 ReMIX

La première collection comprend les éléments suivants : KINGDOM HEARTS FINAL MIX - Le RPG d'action qui a fait découvrir aux joueurs Sora et les mondes de KINGDOM HEARTS. Il a été amélioré avec des visuels HD remasterisés, des commandes améliorées, une bande-son refaite et plus encore !

KINGDOM HEARTS Re:Chain of Memories - Après les événements dramatiques du premier jeu, Sora, Donald et Dingo tombent sur le mystérieux Castle Oblivion et une aventure qui menace l'un de leurs trésors les plus précieux - leurs souvenirs. Ce jeu a augmenté le gameplay d'action RPG de la série avec un système de combat de cartes innovant - c'est l'un des jeux les plus uniques de la série.

KINGDOM HEARTS 358/2 Days (Cinéma HD remasterisées) - Cette histoire est centrée sur Roxas, un jeune homme ayant un lien très spécial avec Sora. Cette version présente des cinématiques du jeu original, améliorées avec du texte supplémentaire et remasterisées en HD.

KINGDOM HEARTS II FINAL MIX - Sora, Donald et Dingo se réunissent dans un RPG d'action épique qui les emmène dans des mondes Disney incroyablement mémorables - et inattendus.

KINGDOM HEARTS Birth by Sleep FINAL MIX - Celui-ci est un vrai favori des fans. C'est une préquelle qui se concentre sur trois nouveaux personnages jouables : Terra, Ventus et Aqua. L'histoire de ces trois amis est sincère, émouvante et a des implications majeures sur la saga KINGDOM HEARTS.

KINGDOM HEARTS Re:Coded (HD Remastered Cinematics) - Cette histoire emmène un Sora virtuel, nommé de manière appropriée Data Sora, dans un monde numérique pour trouver des réponses à un message mystérieux. La collection comprend uniquement des cinématiques améliorées.

KINGDOM HEARTS HD 2.8 Chapitre Final Prologue VERSION CLOUD

La Seconde Collection vous offre : KINGDOM HEARTS Dream Drop Distance HD - Sora et son meilleur ami Riku passent leurs examens Mark of Mastery pour devenir de véritables porteurs de Keyblade. Ça ne se passe pas comme prévu.

KINGDOM HEARTS 0.2 Birth by Sleep -Un passage fragmentaire- - Ce RPG d'action brillamment petit vous met dans la peau d'Aqua, qui a fait ses débuts dans KINGDOM HEARTS Birth by Sleep. C'est un jeu incontournable car les événements du jeu mènent directement à KINGDOM HEARTS III.

KINGDOM HEARTS χ Couverture arrière (film) - Ce film spécial vous replonge dans la chronologie de la série pour raconter l'histoire des Foretellers.

VERSION CLOUD DE KINGDOM HEARTS III + Re Mind (DLC)

La troisième collection comprend les éléments suivants : KINGDOM HEARTS III + Re Mind : La bataille de Sora contre les forces des Ténèbres atteint son apogée inoubliable dans cette belle aventure qui emmène Sora, Donald et Dingo dans de tout nouveaux mondes Disney et Pixar. Ils exploreront un magasin de jouets avec Buzz et Woody, démêleront un sinistre complot avec Raiponce, aideront Sully et Mike Wazowski à montrer les forces du mal par la porte, et bien plus encore. La version Switch inclut également le DLC Re Mind en standard, vous offrant un contenu d'histoire supplémentaire, de nouvelles batailles de boss et de nombreuses fonctionnalités supplémentaires dans le cadre de votre achat.