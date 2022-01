Kingdom Hearts - La saga culte officialise sa date de sortie sur Nintendo Switch en version Cloud

Annoncé en octobre dernier en même temps que l'arrivée de Sora dans Super Smash Bros. Ultimate, la licence Kingdom Hearts vient d'officialiser la date de sortie de ses compilations sur Nintendo Switch. Episodes déjà parus chez la concurrences, nous retrouverons ainsi exclusivement en version Cloud KINGDOM HEARTS HD 1.5 +2.5 ReMIX, KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue et KINGDOM HEARTS III + Re Mind à partir du 10 février 2022 . Et pour ceux souhaitant acquérir tous les épisodes, vous pourrez les télécharger en une fois avec le pack Kingdom Hearts : Integrum Masterpiece.

De plus, des démos seront également accessibles pour les 3 compilations afin que les joueurs puissent se faire leur avis avant de céder à un achat de ces version numériques. Pour rappel, et à contrario des jeux dits matérialisés, les jeux en version Cloud vous demandent une connexion internet permanente pour pouvoir être joué. Exit donc le jeu en extérieur, à moins de faire exploser le forfait internet de votre mobile.

Le premier jeu de la franchise KINGDOM HEARTS est sorti il y a vingt ans, en 2002, marquant la genèse d’une longue collaboration entre SQUARE ENIX et Disney. Plus de 35 millions d'exemplaires des jeux de la franchise ont été vendus depuis dans le monde entier. Les personnes possédant une Nintendo Switch qui attendaient avec impatience l'arrivée des anciens titres de la franchise sur la plateforme pourront très bientôt rejoindre Sora, Donald, Dingo et de nombreux autres personnages Disney et Pixar dans leurs aventures de la saga du chercheur des Ténèbres, englobant tous les titres du KINGDOM HEARTS original au jeu KINGDOM HEARTS III + contenu téléchargeable Re Mind salué par la critique.