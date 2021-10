Super Smash Bros. Ultimate : des fans célèbrent l'arrivée de Sora avec la chanson mythique "Simple and Clean" de Kingdom Hearts

On pensait que c'était impossible mais on avait oublier que, dans les jeux vidéo, rien ne l'est jamais vraiment... Ainsi Sora, personnage phare de la licence emblématique Kingdom Hearts réunissant Square Enix et Disney est l'ultime combattant de Super Smash Bros. Ultimate. Un magnifique "cadeau" (cela reste un DLC payant) pour les fans d'autant plus que, comme à son habitude, Masahiro Sakurai a soigné les détails. Cependant, n'espérez pas retrouvez Mickey, Donald et ses amis, absents pour des questions de droits. Idem pour certains morceaux iconiques de la bande originale des jeux. Ainsi, si Sora débarque dans Smash Bros avec près de neuf pistes musicales (voir détail ici) il manque l'emblématique "Simple and Clean" interprété par Utada Hikaru a qui sert notamment de générique au premier opus.

Qu'a cela ne tienne : les fans sont là ! Grâce à Alexander Trevino et le site Zelda Universe, le morceau a été réintégré dans le jeu via les conversations Kid Icarus. Si vous êtes familier de Super Smash Bros. Ultimate vous savez sans doute que le jeu cache des provocations en forme de dialogue en fonction des stages et des personnages. Ainsi dans le stage Le Temple de Palutena, Pit et Palutena se mettent à converser à propos de leur adversaire. Chaque personnage du jeu y a droit sauf les personnages ajoutés en DLC (à part la plante Piranha). Un manque qu'Alexander Trevino et le site Zelda Universe ont décidé de combler... Et avec Sora, ils font d'une pierre, deux coups puisqu'en même temps, ils ont décidé d'ajouter Simple and Clean au jeu !

Pour voir le résultat de leur travail, retrouvez la vidéo publiée sur les réseaux par Alexander Trevino ainsi que la chanson originale ci-dessous. Evidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Retrouvez le prix, les détails et tous les liens concernant les DLC de Super Smash Bros. Ultimate dans notre news spéciale. Quant à Kingdom Hearts près de 10 aventures s'apprêtent à débarquer sur Nintendo Switch !

,

,

This is my last main video of Palutena's Guidance covering the DLC fighters. It has been an amazing time & a very fun project to work on.



Full video can be found here: https://t.co/B9BsPAJ1Pq #Sora #SmashBros pic.twitter.com/cZQth4BuE1 — ???? Alex Trick-or-Trevino ???? (@TrainerTrevino) October 19, 2021

Source : Nintendolife