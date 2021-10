Super Smash Bros. Ultimate reçoit la mise à jour 13.0.0 et son ultime combattant en DLC, Sora

C'est la lutte finale ! Près de trois ans après sa sortie, Super Smash Bros. Ultimate tire sa révérence en invitant dans son petit musée de la baston, Sora, le héros de Kingdom Hearts via le Fighters Pass Vol.2 dévoilé début 2020 et qui comporte donc désormais Min Min du jeu ARMS, Steve et Alex de Minecraft, Séphiroth de FINAL FANTASY VII , Pyra/Mythra de Xenoblade Chronicles 2, Kazuya Mishima de Tekken, et donc finalement SORA de Kingdom Hearts.

Le pass est disponible à l'achat à 29,99€ pour les six combattants qui peuvent être sinon achetés indépendamment (avec leur niveau et leurs musiques) à 5,99€. Idem pour les costumes Mii. Retrouvez ci-dessous une présentation du DLC et un premier aperçu du personnage en jeu.

Retrouvez d'autres détails sur l'ultime rencontre de Smash dans notre news dédiée.