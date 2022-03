Un Tamagoghi spécial annoncé au Japon pour les 20 ans de Kingdom Hearts

Pour les 20 ans de Kingdom Hearts, Square et Disney proposent tout un tas d'articles spéciaux dont deux modèles de Tamagochi Kingdom Hearts de Bandai. Vous pourrez alors interagir avec plusieurs personnages de la série dans le plus pur style des Tamagochi qui généralement permettent de s'occuper de créatures virtuelles. Prévus au Japon en octobre prochain pour la somme de 3100 yens (soit plus ou moins 22€ ) ces Tamagochi n'ont pas encore été annoncés en France. En attendant d'autres détails, retrouvez quelques images des deux Tamagochi Kingdom Hearts sur cette page.

Pour rappel, Square Enix organise le 10 avril prochain , un événement pour le 20e anniversaire de Kingdom Hearts à Tokyo avec notamment un mini concert et une exposition. Vous pouvez en outre retrouver les troistous les opus de Kingdom Hearts en CLOUD sur Nintendo Switch.

