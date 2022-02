Kingdom Hearts - La Saga Culte enfin disponible sur Nintendo Switch en version Cloud

Après l'arrivée de Sora dans le casting de Super Smash Bros. Ultimate, c'est au tour des différents jeux de la saga Kingdom Hearts d'arriver sur Nintendo Switch. Ces derniers sont enfin disponibles depuis ce jeudi 10 février et prennent la forme de 3 compilations :

Chaque compilation peut être achetée séparément, ou alors achetée ensembles dans un ultime pack dénommé KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE for Cloud actuellement au prix de 79,99€. Nécessitant une connexion internet permanente pour fonctionner sur Nintendo Switch, il vous faudra hélas abandonner l'idée d'y jouer absolument partout grâce à la portabilité de la console.

Le premier jeu de la franchise KINGDOM HEARTS est sorti il y a vingt ans, en 2002, marquant ainsi le début de la collaboration de longue date entre SQUARE ENIX et Disney. Depuis, plus de 35 millions d'exemplaires des jeux de la franchise ont été vendus dans le monde entier. Les fans qui attendaient avec impatience l'arrivée Sora, Donald, Dingo et de nombreux autres personnages Disney et Pixar sur Nintendo Switch, peuvent désormais suivre leurs aventures à travers tous les titres de la saga culte, du KINGDOM HEARTS original au jeu KINGDOM HEARTS III et son contenu téléchargeable Re Mind.