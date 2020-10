Hitman III et Control Ultimate Edition débarquent en version Cloud sur Nintendo Switch

Il y a deux ans et demi , on apprenait avec surprise que Resident Evil 7 était disponible au Japon sur Nintendo Switch en version... Cloud (souvenez-vous.) On pensait alors que les jeux en Cloud sur Nintendo Switch n'arriveraient pas jusqu'à nous, notamment pour des raisons d'infrastructure. Mais voilà, à l'occasion du dernier Nintendo Direct Mini : Partner Showcase (voir là) on découvre que les jeux en Cloud débarquent finalement en Occident sur l'eShop, et cela dès aujourd'hui ! En effet, Control Ultimate Edition - Cloud Version est disponible dès à présent en téléchargement gratuit sur l'eShop. Mais ce n'est pas tout puisque Hitman 3 aura droit lui aussi à sa version Cloud sur Nintendo Switch un peu plus tard ! En attendant d'autres infos, retrouvez la présentation de ces deux jeux ci-dessous.

Control Ultimate Edition - Cloud Version : lauréat de plus de 80 prix et récompenses, Control est un jeu d'action-aventure à la 3e personne aux graphismes impressionnants qui tiendra les joueurs en haleine. Combinant des environnements ouverts au savoir-faire caractéristique du studio Remedy Entertainment en termes de narration et de création d'univers, Control propose une expérience de jeu immersive et terriblement gratifiante. La version cloud* de Control est disponible dès maintenant sur le Nintendo eShop de la Nintendo Switch.