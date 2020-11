Hitman III fait une escale à Chongqing le temps d'une vidéo

Attendu sur consoles current gen et next gen concurrentes, mais aussi PC et Stadia, HITMAN 3 sera également distribué début 2021 sur Nintendo Switch via la technologie de cloud streaming. En attendant de pouvoir prendre en main l'agent 47, Square Enix et IO Interactive viennent de nous mettre à disposition une toute nouvelle vidéo centrée sur la création de la municipalité de Chongqing et les nombreuses possibilités offertes par le moteur Glacier du studio de développement.

Nous vous laissons retrouver le tout ci-dessous, et attendons impatiemment de voir ce que vaut la version cloud streaming dédié à la Nintendo Switch.