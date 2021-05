Hitman 3 se met à jour avec un mode 60 fps et une démo gratuite

Déjà disponible depuis le 20 janvier dernier grâce au Cloud sur Nintendo Switch, Hitman 3 - Cloud Version se met à jour afin d'accueillir un tout nouveau mode dit "Performance Mode" qui permettra pour les joueurs Switch d'enfin tutoyer les 60 fps. Cette mise à jour, totalement gratuite, va aussi s'accompagner de quelques correctifs pour le jeu mais aussi d'une démo sur l'eShop.

En effet, les joueurs souhaitant à la fois tester le jeu et ce fameux Mode Performance pourront le faire durant 10 minutes sur le niveau Dubaï. Une bonne manière de tester sa connexion internet par la même occasion ! Voici la note de mise à jour complète :

Modifications spécifiques à la plate-forme: Switch

Mode Performance

Nous avons ajouté une option permettant d'activer le mode Performance à 720p / 60fps par rapport à l'option par défaut de 1080p / 30fps.

Visée précise

Nous avons ajouté la fonction Steady Aim au bouton L de la Nintendo Switch. Cela vous permet d'améliorer votre visée et de ralentir le temps lorsque vous visez avec un fusil de sniper avec l'avantage Marksman, particulièrement utile pour le mode de jeu Sniper Assassin et certaines missions de l'histoire. L'interface utilisateur du jeu et les cartes du contrôleur afficheront cela avec précision.

Remarque utile: il est possible de basculer entre le fait de maintenir ou d'appuyer sur ZL pour viser une arme. Recherchez l'option Toggle Aim dans Options> Gameplay> Weapon Aim. Notez que cela n’affectera pas la «visée» du 47 lors du lancer; cela nécessitera toujours que le jeu maintienne le bouton enfoncé pour déplacer l'arc de lancement du 47. (Ndlr : Cela sera aussi disponible en français dans les options)

Démo de Dubaï

Nous avons ajouté un nouvel essai de 10 minutes disponible pour tous les joueurs Nintendo Switch, leur permettant de découvrir le nouveau mode Performance au niveau d'ouverture du jeu; Dubai.