Hitman III annonce Seven Deadly Sins son tout premier DLC sur Nintendo Switch

Sorti le 20 janvier 2021 , Hitman 3 est sur le point d'obtenir son tout premier DLC. Annoncé récemment par IO Interactive, ce nouveau contenu baptisé Seven Deadly Sins aura pour thème les péchés capitaux (non rien à voir avec le manga/animé). Ce DLC est présenté sous forme d'un pack de 7 DLC (en référence aux 7 péchés capitaux) et propulsera les joueurs dans l’esprit de l'agent 47 par le biais de contrats excentriques où le but sera de résister aux tentations des péchés. Le choix de ce nouvel univers permettra l'implémentation de gameplay, d'armes et de tenues inédits et uniques.

De ce fait, le DLC n°1 à sortir nommé Greed (cupidité) sera disponible à partir du 30 mars 2021 et invitera les joueurs à revenir à Dubaï dans un contrat escalade à trois niveaux demandant de transporter différents objets. Niveau prix, le pack Seven Deadly Sins sera disponible à l'achat pour 29.99€ tandis que le DLC n°1 Greed sera quant à lui à 4.99€. Si ce nouveau contenu vous a interpellé, retrouvez dès maintenant son trailer annonce ci-dessous.

Pour rappel, Hitman 3 est d'ores et déjà disponible sur Nintendo Switch en Cloud Version, c'est-à-dire jouable en streaming à l'instar du jeu Control de Remedy.

Source : Youtube