Hitman III - Cloud Version : l'agent 47 reprend du service en streaming dès aujourd'hui sur Nintendo Switch

L'agent 47 reprend du service sur Nintendo Switch avec Hitman III - Cloud Version. Incarnez l'agent 47 dans une nouvelle aventure avec au programme de nouveaux lieux, armes, contrats, etc. Cet ultime opus met malheureusement fin à cette mythique trilogie commencée il y a 5 ans de cela.

À l'instar de ce qui a été fait il y a quelques mois avec Control Ultimate Edition - Cloud Version, cette version d'Hitman III est exactement la même que sur les autres plateformes (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, etc.) et vous permettra de jouer au jeu en streaming palliant par la même occasion les maigres performances techniques de la Nintendo Switch. Pour pouvoir jouer convenablement au jeu, il vous faudra cependant obligatoirement posséder une connexion performante et stable pour pouvoir bénéficier d'une expérience de jeu sans latence/lag. Une solution qui semble être la bienvenue mais qui a encore besoin de faire ses preuves en Europe.

Hitman III - Cloud Version est disponible dès aujourd'hui en téléchargement sur l'eShop de la Nintendo Switch. Êtes-vous prêt vous aussi à reprendre du service ?