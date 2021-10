Marvel’s Guardians of the Galaxy - Découvrez le nouveau trailer intitulé Plan B

A quelques jours de sa sortie en version Cloud sur Nintendo Switch et sur les consoles concurrentes, Marvel’s Guardians of the Galaxy se dévoile à nous ce jour avec un nouveau spot publicitaire. Intitulé Plan B, ce trailer se voulant humoristique met également en avant une des mécanique de gameplay du jeu : le rassemblement. Nous vous laissons visionner le trailer ci-dessous.

Dans ce spot TV, les spectateurs sont plongés au cœur d'un Rassemblement pendant un combat, où Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket et Groot évaluent la situation, discutent de la stratégie et, bien sûr, se chambrent avant d'opter pour le plan B, un assaut coordonné et boosté par le titre « Kickstart My Heart » de Mötley Crüe.

Cette mécanique du Rassemblement sera essentielle pour les joueurs de Marvel’s Guardians of the Galaxy alors qu'ils tenteront de surmonter des obstacles presque impossibles dans leur voyage à travers la galaxie. Dans le jeu, les joueurs pourront appeler au Rassemblement pendant un combat et choisir les mots qui motiveront l'équipe. S'ils choisissent les bons, tous les Gardiens recevront un boost qui leur permettra de fracasser leurs ennemis plus facilement tout en écoutant l'un des 30 morceaux d'enfer du jeu.