Marvel's Guardians of The Galaxy - Un nouveau trailer accompagné d'un Single du groupe Star-Lord

Alors que nous attendons impatiemment de découvrir les nouvelles aventures des gardiens de la galaxie dans le jeu vidéo Marvel's Guardians of The Galaxy, Eidos Montreal vient de nous dévoiler un tout nouveau trailer. Ce dernier nous compte quelle aventure attend Peter Quill ainsi que ses compagnons, et ce qui les amènera à s'opposer au Grand Unificateur Raker.

Dans la nouvelle bande-annonce, le Grand unificateur Raker amène Star-Lord, Drax, Gamora, Rocket et Groot dans les quartiers de l'Église universelle de la Vérité, où les Gardiens découvrent un rituel impliquant la mystérieuse Matriarche. Le Grand unificateur Raker explique que la Matriarche souhaite partager avec eux une vérité qui peut mettre soi-disant fin à toute douleur. Comme toujours avec les Gardiens, les choses ne se passent pas du tout comme prévu et ils réussissent à se mettre la moitié de la galaxie à dos... Les Gardiens devront passer au niveau supérieur et montrer leur valeur pour sauver la galaxie. La vidéo inclut aussi des personnages comme le Worldmind xandarien et le chien télépathe russe de l'espace préféré de tout le monde, Cosmo.