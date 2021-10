Marvel's Guardians of the Galaxy: Cloud version sort sa bande-annonce de lancement

Les gardiens sont de sortie, Square Enix, Marvel et Eidos Montréal s'associent pour nous présenter aujourd'hui la bande-annonce de lancement des prochaines aventures de Star Lord et de sa troupe, Marvel's Guardians of The Galaxy. Si le titre est toujours attendu pour le 26 octobre prochain sur Nintendo Switch, il est de bon ton de rappeler que celui-ci sera uniquement disponible via le Cloud uniquement dans la très justement nommé Marvel's Guardians of the Galaxy: Cloud Version. Ainsi les amateurs de superhéros auront la bonne idée de se doter du nouveau dock de la Nintendo Switch OLED disposant d'un port Ethernet ou bien de se munir d'un adaptateur pour les anciens modèles de docks.

Dans cette bande-annonce de lancement survoltée, les joueurs auront un meilleur aperçu de ce qui les attend en jeu fin octobre avec notamment plus de précisions sur l'histoire du titre et sur la direction qu'il entend prendre ainsi que sur l'univers à l'humour omniprésent des Gardiens de la Galaxy. Comme d'habitude, une démo du jeu sera disponible sur l'eShop dès la sortie du jeu afin de vérifier si vous disposez d'une connexion internet adéquate pour bien profiter du jeu en cloud en toute fluidité.