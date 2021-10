Marvel's Guardians of the Galaxy est disponible en Cloud Gaming sur Nintendo Switch

Nous y sommes, c'est ce mardi 25 octobre que les Gardiens de la Galaxie ont décidé de fouler le sol de la ludothèque de notre Nintendo Switch avec le jeu Marvel's Guardians of The Galaxy. Proposé en version Cloud sur la console hybride, c'est l'occasion pour les joueurs préférant les expérience de salon de découvrir le dernier titre d'Eidos-Montréal mettant en scène Star-Lord, Gamora, Rocket, Groot, Drax ainsi que les autres personnages de l'univers de Marvel.

Pour en apprendre davantage sur le jeu, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

Enfilez les jet-bottes de Star-Lord et embarquez pour une virée déjantée à travers la galaxie dans ce jeu d'action/aventure à la troisième personne offrant un regard nouveau sur Marvel's Guardians of the Galaxy. Accompagné des Gardiens imprévisibles, tirez-vous de situations plus explosives les unes que les autres et rencontrez des nouveaux venus ainsi que des personnages emblématiques de Marvel, tous impliqués dans le destin de la galaxie. Ça va le faire. Normalement.