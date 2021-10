Marvel's Guardians of The Galaxy - Découvrez Cosmo, un personnage qui a du chien

Plus que quelques jours avant la sortie de Marvel's Guardians of The Galaxy sur Nintendo Switch en version Cloud, et sur consoles concurrentes. En attendant, Square Enix continue d'abreuver les joueurs avec de nouvelles vidéos du titre. Au menu ce jour, focus sur Cosmo le chien de l'espace, accompagné d'une équipe de chiots tout mignons. Pour en apprendre plus sur ce personnage qui a du chien, nous vous laissons découvrir le trailer dédié ci-dessous.

Cosmo, un très gentil toutou avec beaucoup de préoccupations canines, est un ancien chien de l'espace soviétique qui occupe actuellement le poste de chef de la sécurité sur Knowhere et le rôle de père d'une portée de chiots russes. En combinant ses capacités psioniques et télépathiques qui lui permettent de communiquer avec les humains, les ratons laveurs et les arbres, Cosmo sera un allié de taille pour les Gardiens lors de leurs voyages dans les recoins les plus reculés de la galaxie.