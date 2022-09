Quatre jeux Resident Evil dont Village le dernier opus de la saga débarquent en Cloud sur Nintendo Switch

Pile à temps pour Halloween, la saga Resident Evil fait son grand retour sur Nintendo Switch avec l'arrivée de Resident Evil Village Cloud (le huitième épisode de la saga) sur la console hybride en version cloud dès le 28 octobre prochain . II sera suivi dans l'année par les versions Cloud de Resident Evil 7 Biohazard Cloud, Resident Evil 2 Cloud et Resident Evil 3 Cloud (le septième épisode et les remakes des deux premiers opus).

La saga Resident Evil et la Nintendo Switch continuent donc leur folle histoire d'amour puisque ces quatre nouveaux épisodes rejoignent Resident Evil 0, Resident Evil Revelations, Resident Evil Revelations 2, Resident Evil 4, Resident Evil 5 et Resident Evil.

Reposez-vous tant que vous le pouvez, car elle n’aura de cesse de vous traquer. La version cloud du dernier épisode en date de la série Resident Evil arrive sur Nintendo Switch ! Ethan Winters doit faire face aux horreurs qui hantent un village ainsi qu’à un terrifiant quatuor de nobles pour sauver sa fille kidnappée. Resident Evil Village Cloud sortira le 28 octobre sur Nintendo Switch, et une démo, depuis laquelle il sera possible de précommander le jeu complet, sera disponible dans la journée sur le Nintendo eShop. Le DLC Extension Winters, qui inclut un mode de vue à la troisième personne et un nouveau scénario entre autres contenus sera quant à lui disponible le 2 décembre. De plus, Resident Evil 7 Biohazard Cloud, Resident Evil 2 Cloud et Resident Evil 3 Cloud, les versions cloud de trois autres épisodes récents de la série Resident Evil, vont aussi faire leur arrivée dans le courant de l’année sur Nintendo Switch