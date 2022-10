Resident Evil 2 et Resident Evil 3 : les démos disponibles sur Nintendo Switch en version CLOUD

Si vous avez connu la grande époque de la Psone, au milieu des années 90 , vous vous souvenez forcément de l'onde de choc provoquée par les trois premiers Resident Evil, des jeux vidéo réussissant véritablement à faire peur grâce à leur univers et leur réalisation très cinématographiques. Cependant il faut reconnaître que 25 ans plus tard, les jeux ont pris un petit coup de vieux (comme nous tous, évidemment) tant dans leur graphismes que dans leur gameplay. C'est pour cela que Capcom a pris l'initiative d'entreprendre les remakes de Resident Evil 2 et Resident Evil 3, sortis en 2019 et 2020 sur PC et consoles next-gen. Entièrement recréés et repensés, les deux jeux proposent une toute nouvelle expérience de jeu et des graphismes réalistes en haute résolution. Malheureusement, jusqu'à présent les jeux n'étaient pas disponibles sur Nintendo Switch... Mais cela va changer prochainement grâce au CLOUD.

En attendant, depuis vendredi , les deux jeux peuvent être testés en version CLOUD sur Nintendo switch grâce à deux démos. Vous pouvez les essayer pour tester votre connexion internet et jouer pendant 5 minutes (et seulement trois fois. ) Resident Evil 2 CLOUD vous coûtera sinon 39,99€ et Resident Evil 3 CLOUD, 29,99€ . Notez que si vous décidez d'acheter ces titres, vous aurez deux heures de jeu pour vous rétracter (si jamais par exemple, votre connexion Wi-Fi se révèle trop mauvaise- plus de détails sur le site de Nintendo.) Pour voir à quoi cela ressemble sur Nintendo Switch, retrouvez nos vidéos des démos ci-dessous ainsi que quelques captures d'écran.

Resident Evil 2 CLOUD sera disponible le 11 Novembre 2022 et Resident Evil 3 CLOUD, le 18 Novembre 2022 . Par ailleurs, Resident Evil 7 - Cloud version sortira le 16 Décembre 2022 sur Nintendo Switch. Notez, pour finir que Resident Evil Village Cloud est disponible depuis vendredi (voir ici.)

Présentation de Resident Evil 2 CLOUD :

Resident Evil 2, le chef-d'œuvre qui a révolutionné le genre horreur et survie, est retour dans une version entièrement retravaillée pour une expérience inoubliable. Grâce au moteur RE de Capcom, Resident Evil 2 vous propose une nouvelle version du grand classique d'horreur et de survie. Vous y découvrirez des graphismes aussi réalistes qu'époustouflants, une bande-son à frémir d'angoisse, un nouveau point de vue caméra à l'épaule, des commandes modernisées et des modes de jeu du titre d'origine.



L'action emblématique, l'exploration fébrile et les énigmes retorses qui ont marqué la saga Resident Evil sont de retour dans Resident Evil 2. Les joueurs rejoignent le jeune policier Leon S. Kennedy et l'étudiante Claire Redfield, confrontés à une terrible épidémie qui a transformé les habitants de Raccoon City en zombies assoiffés de sang. Leon et Claire disposent chacun de leur propre campagne jouable qui permettra aux joueurs de découvrir l'histoire de leur point de vue. Le destin de ces deux personnages très populaires est entre vos mains, alors qu'ils luttent pour survivre et faire toute la lumière sur cette effroyable catastrophe. Réussiront-ils à s'en sortir vivants ?



・Une réinvention glaçante du classique du jeu d'horreur - Inspirée du titre d'origine sorti en 1998, cette nouvelle version a été entièrement retravaillée pour une expérience inoubliable.



・Une nouvelle perspective - Le nouveau mode caméra à l'épaule et les commandes modernisées vous proposent une version inédite du célèbre jeu d'horreur et de survie, tout en conservant une part de nostalgie en incorporant les modes de jeu d'origine.



・Découvrez des graphismes d'un réalisme terrifiant - Grâce au moteur RE de Capcom, Resident Evil 2 offre des graphismes photo-réalistes époustouflants, tandis que l'éclairage sensationnel crée une ambiance aussi intime qu'intense dans les couloirs du commissariat de Raccoon City.



・Affrontez des hordes monstrueuses - Des zombies ruisselant de sang et de viscères, incroyablement réalistes, réagissent à chaque coup subi : chaque balle compte.



・Retrouvez le gameplay emblématique de la série - Lancez-vous dans des combats frénétiques contre vos ennemis, explorez des couloirs sombres et menaçants, résolvez des énigmes complexes pour accéder à certaines zones et utilisez les objets que vous trouverez pour tenter de survivre à cet enfer.



・Rejoignez deux personnages emblématiques de la saga - Au milieu d'une terrifiante épidémie de zombies, rejoignez Leon S. Kennedy lors de sa première journée en tant que policier, et Claire Redfield, une étudiante à la recherche de son frère.



・Incarnez les deux héros - Jouez les campagnes indépendantes de Leon et Claire et découvrez l'histoire selon leur point de vue.

