Resident Evil Village - Le DLC Extension Winters est disponible sur Nintendo Switch

Vous avez terminé Resident Evil Village et vous en demandez plus ? Vous serez ravis d'apprendre que l'extension Winters est enfin disponible en téléchargement sur l'eShop de la Nintendo Switch, toujours au format Cloud. Pour rappel, cette extension payante propose les éléments suivants :

Une vue à la troisième personne

Les joueurs peuvent désormais choisir de parcourir la campagne principale du jeu en vue subjective pour une immersion maximale, comme à sa sortie initiale, ou en "vue à la troisième personne", pour profiter de toutes les animations ajoutées à Ethan Winters lors de sa traversée horrifique du Village et de ses environs.

Un Chapitre additionnel « Les Ombres de Rose »

Se déroulant 16 ans après les événements de l'histoire principale, « Les Ombres de Rose » poursuit et clôt la saga de la famille Winters. En proie à de certaines difficultés dues à sa condition, Rose Winters plonge dans un royaume de la conscience à la recherche d'un remède à ses pouvoirs bien encombrants. Elle devra affronter ses peurs dans ce monde de cauchemars, en utilisant ses étranges capacités pour échapper et vaincre les ennemis inédits et autres menaces qui cherchent à l'entraîner dans les ténèbres.

Le Contenu Additionnel « Mercenaires – Nouvelles Missions »

Les amateurs de scoring vont également bénéficier de nouveaux personnages jouables dans le mode « Mercenaires ». Ethan Winters y est en effet rejoint par le légendaire agent du BSAA Chris Redfield, Lord Karl Heisenberg et la comtesse Alcina Dimitrescu. Une fois entrés dans la mêlée, ils déchaîneront les poings dévastateurs de Chris, les dons magnétiques d'Heisenberg et les capacités surnaturelles de Lady Dimitrescu. Chaque personnage possède sa propre palette d'attributs et d’atouts qui l'aideront à se frayer un chemin parmi les ennemis dans ce mode amélioré qui comprend également de nouvelles zones d’affrontement et un ajustement de l'équilibrage.