Resident Evil Showcase : Capcom annonce un premier aperçu de RE Village et "bien d'autres informations" sur Resident Evil à découvrir en direct jeudi à 23h

A première vue, les fans de Nintendo ne sont pas concernés par le Resident Evil Showcase, une vidéo spéciale que Capcom se prépare à diffuser la semaine prochaine sur le net. En effet, la vidéo promet "une visite guidée de Resident Evil Village, le nouvel opus très prometteur de la célèbre série qui n'est pour le moment pas prévu sur Nintendo Switch... Mais on peut toujours rêver, non ?

Rappelons d'ailleurs que l'épisode précédent, Resident Evil 7 est sorti sur Nintendo Switch au Japon en version Cloud. Une technologie qui est appelée à se développer dans les mois et années à venir et qui a d'ailleurs déjà fait une apparition remarquée sur les Nintendo Switch occidentales avec la sortie surprise de Contact et l'annonce de l'arrivée d'Hitman III : Cloud Version(voir les détails ici). Donc, pourquoi pas ? De toute façon, la vidéo sera aussi l'occasion de découvrir "bien d‘autres informations sur Resident Evil" et là, tout est réellement possible : portage, remake (voir là), épisode exclusif (voir ici...)

Donc, en résumé, nous serons là, et on l'espère vous aussi, pour regarder ce Resident Evil Showcase jeudi 21 janvier à 23 heures (heure de Paris.) En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez et si vous en attendez quelque chose, dans les commentaires.