LEGO Bricktales - La construction reprend du service début octobre sur Nintendo Switch

On le savait attendu d'ici la fin de l'année sur Nintendo Switch et supports concurrents, mais nous avons enfin une date de sortie pour LEGO Bricktales ! Le jeu de construction sera donc officiellement disponible à partir du 12 octobre 2022 . Pour l'occasion, nous vous laissons découvrir le dernier trailer du jeu ayant révélé la date de sortie.

Dans LEGO® Bricktales, découvrez un mécanisme innovant de construction brique par brique pour concevoir des constructions issues de votre imagination. Donnez vie à vos créations dans un magnifique monde LEGO où chaque problème a une solution constructive.

Embarquez dans une aventure épique à travers un monde LEGO de magnifiques dioramas d'écosystèmes fabriqués brique par brique. Aidez votre grand-père à reconstruire son parc d'attractions délabré avec votre petit compagnon robot. Votre aventure vous emmènera au fin fond de la jungle, dans des déserts ensoleillés, dans des recoins de ville animés, dans un imposant château médiéval et dans les îles des Caraïbes tropicales. Aidez les petits personnages de ces mondes en terminant des constructions. Débloquez de nouvelles capacités tout au long de l'histoire. Explorez les mondes en profondeur et découvrez les secrets et les mystères qu'ils renferment.

Des créations purement esthétiques, comme un stand de marché ou une boîte à musique, aux constructions fonctionnelles basées sur les lois de la physique, comme des grues ou des autogires : chaque diorama propose une variété de possibilités, avec le confort de la construction intuitive brique par brique. Dans chaque lieu, vous recevez un ensemble de briques dont vous devez faire un assemblage unique qui fonctionne. En plus des constructions et des quêtes spécifiques, vous pourrez personnaliser des manèges dans le parc d'attractions !

Votre grand-père, un inventeur ingénieux, vous appelle à l'aide ! Le maire menace de fermer son parc d'attractions adoré et de saisir les lieux si les réparations nécessaires pour le mettre aux normes ne sont pas faites. Avec l'aide de votre petit compagnon robot, vous pouvez remettre le parc d'attractions en état grâce à un dispositif mystérieux basé sur la technologie extraterrestre.

Le dispositif s'alimente en cristaux de bonheur, que vous récoltez en rendant les gens heureux et en réglant leurs problèmes. Voyagez à travers le monde à l'aide d'un portail, aidez les gens et collectez leurs cristaux de bonheur. Accrochez-vous pour cette aventure de construction ultime et sauvez le parc d'attractions de votre grand-père !