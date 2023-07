LEGO Bricktales - La mise à jour gratuite de l'été est disponible sur Nintendo Switch

Même en été il ne fait jamais trop chaud pour empiler des briques. Disponible depuis octobre dernier sur Nintendo Switch, LEGO Bricktales vient de s'offrir une nouvelle mise à jour estivale, et ce gratuitement. Découvrez dès à présent les nouvelles briques qui vous attendent dans le trailer dédié disponible ci-dessous.

Dans LEGO® Bricktales, découvrez un mécanisme innovant de construction brique par brique pour concevoir des constructions issues de votre imagination. Donnez vie à vos créations dans un magnifique monde LEGO où chaque problème a une solution constructive.

Embarquez dans une aventure épique à travers un monde LEGO de magnifiques dioramas d'écosystèmes fabriqués brique par brique. Aidez votre grand-père à reconstruire son parc d'attractions délabré avec votre petit compagnon robot. Votre aventure vous emmènera au fin fond de la jungle, dans des déserts ensoleillés, dans des recoins de ville animés, dans un imposant château médiéval et dans les îles des Caraïbes tropicales. Aidez les petits personnages de ces mondes en terminant des constructions. Débloquez de nouvelles capacités tout au long de l'histoire. Explorez les mondes en profondeur et découvrez les secrets et les mystères qu'ils renferment.