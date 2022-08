LEGO Bricktales attendu pour le dernier trimestre de l'année 2022 sur Nintendo Switch

Nouveau partenariat entre LEGO Group et Thunderful, il manquait encore à LEGO Bricktales une fenêtre de sortie. Thunderful vient en partie de répondre à nos interrogations en confirmant que le titre arriverait sur différents supports, Nintendo Switch incluse, dans le courant du dernier trimestre 2022. Nous vous laissons découvrir le dernier trailer en date du jeu ci-dessous pour que vous puissiez vous faire un premier avis sur le titre.

À travers la jungle la plus profonde, les déserts baignés de soleil, le coin d'une ville animée, un château médiéval imposant et des îles tropicales des Caraïbes, tu découvriras des environnements délicieux remplis de secrets, de défis et de personnages amusants.

Dans chaque diorama, il y a des Minifigurines LEGO qui ont besoin de ton aide, ainsi que l'opportunité de débloquer de nouvelles compétences pour tes bonnes actions. En explorant ces environnements colorés, tu découvriras une variété de lieux de construction avec leurs propres jeux de briques - c'est à toi de trouver une construction unique qui fonctionnera. Qu'on vous demande de mettre votre chapeau de designer et de construire un trône digne d'un roi ou de tester vos compétences d'ingénieur pour construire un pont qui permettra à une pelleteuse de traverser une rivière, c'est à vous de construire vos bâtiments et de relever les défis qui vous sont proposés !