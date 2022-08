Ne cherchez plus : Mario a retrouvé ses tétons

BREAKING NEWS

C'est l'été, il fait chaud et les héros de Nintendo, comme bon nombre d'entre nous, tombent la chemise pour aller à la piscine ou à la plage notamment grâce à des images officielles publiées sur les réseaux. L'occasion, notamment de découvrir Mario en maillot de bain. Déjà, en 2020 , Nintendo avait publié une illustration estivale montrant Mario se dorant la pilule au soleil. Une illustration qui avait fait le tour du monde grâce à un détail remarqué par le site Nintendo Life (souvenez-vous.) Contrairement à sa représentation en maillot de bain dans Super Mario Odyssey : Mario n'avait plus de tétons ! Un détail insignifiant qui avait fait cependant le tour du monde : était-ce du à un oubli ou au style de l'illustration ? Ou était-ce plutôt de la pudibonderie voire de la censure ?

En tout cas, faut croire que Nintendo a réfléchi à ce détail en faisant en sorte que sur la nouvelle image de Mario à la plage publiée sur ses réseaux pour l'été 2022 , Mario retrouve ses tétons. A vrai dire, c'est ça ou alors Mario a deux grains de beauté judicieusement positionnés sur son torse. A moins que ce ne soit des boutons ou des puces (voire un bouton d'un côté, une puce de l'autre- le débat est lancé.) Il est vrai que ces tétons ressemblent à deux petits points rajoutés inopinément sur le dessin. Alors certes, l'actualité Nintendo n'est pas si pauvre que ça en cet été 2022 et on n'aurait pu facilement vous épargner cette "information"... Mais en même temps, à Nintendo-Master, on aime partager. Et puis, pourquoi garder pour nous ce détail capital ? Le monde se devait d'être mis au courant : Mario a retrouvé ses tétons.

Notez que vous pourrez retrouver Mario (avec ou sans tétons, le mystère reste entier) le 20 octobre prochain dans Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope (voir nos news pour plus de détails et notre interview de Xavier Manzanarès.) Mario débarquera aussi, plus tard, sur grand écran au printemps 2023 avec Super Mario, Le Film dont vous pouvez retrouver les détails ICI.

Source : Nintendolife