Super Mario : cachez ces tétons que je ne saurais voir

C'est une affaire de la plus haute importance que le site Nintendo Life vient de mettre à jour : les tétons de Mario ont disparu. Alors que dans Super Mario Odyssey, Mario avait enflammé le web en se montrant torse nu et en dévoilant ainsi ses petits tétons mignons, sur l'image promo de Mario à la plage (voir ici) les tétons ont disparu. Mais ou sont-ils donc passés ? Mario les a-t-il perdu ? Ou Nintendo a-t-il un problème avec les tétons ? Et dans ce cas, est-ce grave docteur ?

A priori, ce n'est pas le seul héros de Nintendo a ne pas avoir de tétons. Link dans The Legend of Zelda : Breath of the Wild n'en n'a pas par exemple. On peut aussi penser que Nintendo s'adapte en fonction des jeux et des représentations... Mais c'est en tout cas un petit détail amusant que les joueurs ne manqueront plus de relever dans les prochains jeux de la firme.

