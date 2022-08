Bayonetta 3 a le cœur sur la main - De nouveaux détails émergent sur le net - Attention spoilers !

Cela fait près de 5 ans que les fans attendent désespérément le retour de la sorcière de l'Umbra en exclusivité sur Nintendo Switch avec Bayonetta 3. Et si au fil des mois, l'impatience avait eu tendance à se teinter d'inquiétude, le dernier trailer diffusé il y a peu a remis les pendules à l'heure. Le jeu a l'air aussi dingue, féerique et horrifique que les titres précédents et s'annonce grandiose. On espère évidemment que cela se vérifiera manette en main. En attendant, de nouveaux détails sur le jeu sont apparues sur le net. Elles proviennent du site officiel de la classification australienne des jeux vidéo qui a mis à jour la fiche officielle du jeu avec de nouvelles informations. Attention, le site lui même prévient que cette présentation contient de possibles "spoilers". Retrouvez ci-dessous la traduction de ces informations, si le cœur vous en dit, bien sûr... En prime retrouvez quelques captures d'écran provenant du dernier trailer- car on ne s'en lasse pas !

Pour rappel, Bayonetta 3 sera disponible le 28 octobre 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch

ATTENTION SPOILERS !!!

Présentation de Bayonetta 3 du site de classification australienne des jeux vidéo

Bayonetta 3 est un jeu d'action et d'aventure dans lequel des personnages humains voyagent à travers une série d'environnements fantastiques, combattant des monstres appelés Homunculi et un être maléfique connu sous le nom de Singularity. Les joueurs doivent se rendre sur une île, Thulé, afin d'empêcher Singularity de détruire les mondes connus. Thèmes Le jeu contient des thèmes fantastiques, notamment des monstres et des êtres surnaturels. Il y a une brève séquence où un personnage enlève son propre cœur afin d'augmenter ses pouvoirs. La violence La violence consiste en des combats au corps à corps dans des décors fantastiques, en utilisant des fusils, des lames et d'autres armes. Le gameplay et les cinématiques comportent parfois des détails de sang. Interactivité en ligne Le jeu propose une interactivité en ligne sous la forme de classements partagés, y compris la possibilité de télécharger des scores pour des chapitres spécifiques du jeu.

