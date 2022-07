Bayonetta 3 : prix et poids sur le Nintendo eShop

Les fans avaient fini par douter mais le dernier trailer de Bayonetta 3 a remis les pendules à l'heure. Bayonetta est bel et bien de retour. Les fans peuvent préparer leur porte-monnaie. Le jeu s'annonce grandiose. Sur l'eShop, il coûtera 59,99€ et prendra près de 15 Go dans la mémoire ou sur la carte Micro-SD de votre console. Retrouvez ci-dessous, pour comparaison, le poids eShop des autres opus ainsi que des captures d'écran de la fiche eShop du jeu.

Bayonetta 3 : 15 Go

: Bayonetta 2 : 12 Go (et 15 Go sur Wii U)

: (et sur Wii U) Bayonetta : 8,5 Go ( et 14 Go sur Wii U)

Pour rappel, Bayonetta 3 sera disponible le 28 octobre 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch

Voir aussi à propos de Bayonetta 3 :