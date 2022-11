CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION est plus qu'un remaster et nous le démontre dans un nouveau trailer

Alors que Square Enix a été plus que prolifique en 2022, la firme s'apprête à dégainer encore de belles cartouches pour le mois de décembre. On notera ainsi un certain CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION, qui est un remaster de Crisis Core, le préquel de Final Fantasy VII sorti en exclusivité sur PSP à l'époque. Sauf qu'être qualifié de "simple remaster" ne plait pas à Square Enix, et compte bien nous faire changer notre regard sur ce titre avec un tout nouveau trailer intitulé "More than a Remaster" à retrouver ci-dessous. Simple remaster ou non, CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION sortira sur Nintendi Switch et supports concurrents le 13 décembre 2022 .

CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- REUNION est une remastérisation de la sensationnelle préquelle de FINAL FANTASY VII. Celle-ci offre non seulement des graphismes en HD, mais aussi un doublage complet (en japonais et en anglais) ainsi que des arrangements musicaux inédits, afin de présenter ce grand classique sous un nouveau jour dynamique. Zack Fair, le protagoniste de CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- REUNION, est un guerrier qui est admiré par le jeune homme destiné à sauver le monde, qui a la confiance de héros légendaires, et est aimé par celle qui tient le sort de la planète entre ses mains. L'histoire de ses rêves, de son sens de l'honneur, de tout ce qui le relie à Cloud, est révélée en entier dans cette saga grandiose qui a transcendé les limites d'une simple remastérisation HD. Nouveaux éléments Graphismes en HD complètement retravaillés dignes des consoles de dernière génération

Révision de tous les modèles 3D, y compris ceux des personnages et des paysages, pour une expérience visuelle enrichie

Système de combat amélioré offrant une expérience de jeu beaucoup plus fluide

Doublage complet (en japonais et en anglais)

Arrangements musicaux inédits du compositeur original, Takeharu Ishimoto