CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION nous offre un nouveau trailer

A l'occasion du Tokyo Game Show, Square Enix a eu l'occasion de nous laisser admirer bon nombre de nouveaux trailers de ces prochaines sorties, dont le très attendu CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION sur Nintendo Switch et supports concurrents. Si le Nintendo Direct nous a laissé que quelques bribes de trailer, nous vous laissons découvrir ci-dessous un trailer complet de plus de 2 minutes, une occasion idéale de revoir Zack, Aerith mais aussi Sephiroth et Cloud.

Pour rappel, CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION sortira officiellement le 13 décembre 2022 sur Nintendo Switch.

CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- REUNION est une remastérisation de la sensationnelle préquelle de FINAL FANTASY VII. Celle-ci offre non seulement des graphismes en HD, mais aussi un doublage complet (en japonais et en anglais) ainsi que des arrangements musicaux inédits, afin de présenter ce grand classique sous un nouveau jour dynamique. Zack Fair, le protagoniste de CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- REUNION, est un guerrier qui est admiré par le jeune homme destiné à sauver le monde, qui a la confiance de héros légendaires, et est aimé par celle qui tient le sort de la planète entre ses mains. L'histoire de ses rêves, de son sens de l'honneur, de tout ce qui le relie à Cloud, est révélée en entier dans cette saga grandiose qui a transcendé les limites d'une simple remastérisation HD. Nouveaux éléments Graphismes en HD complètement retravaillés dignes des consoles de dernière génération

Révision de tous les modèles 3D, y compris ceux des personnages et des paysages, pour une expérience visuelle enrichie

Système de combat amélioré offrant une expérience de jeu beaucoup plus fluide

Doublage complet (en japonais et en anglais)

Arrangements musicaux inédits du compositeur original, Takeharu Ishimoto

CRISIS CORE – FINAL FANTASY VII – REUNION

Précommander sur amazon.fr

Source : Nintendo