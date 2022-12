Test - CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION - L'exclusivité PSP enfin de retour sur Nintendo Switch

Ce mardi 13 décembre est une date à retenir pour les fans de de l'univers Final Fantasy. Crisis Core, le Préquel de Final Fantasy VII est enfin de retour sur consoles modernes sous l'appellation CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION. Une occasion parfaite de revoir Zack en action, et si les développeurs se sont amusés à chambouler la trame scénaristique comme pour Final Fantasy VII Remake.

Pour l'occasion, nous vous laissons (re)visionner le trailer de lancement du jeu ci-dessous. Et si vous ne l'avez pas encore lu, le test de notre camarade Thatgunman est également à votre disposition.

Crisis Core est un préquel aux événements de Final Fantasy VII, prenant place à la fin de la guerre du Wutai. Le Wutai ne souhaite pas vendre toute l’énergie Mako présente sur son sol, contrevenant donc aux plans de la ShinRa, la puissante entreprise spécialisée dans le développement et l’exploitation des énergies. C’est donc tout logiquement que la ShinRa envoie son organisation militaire, le SOLDAT, régler le problème. Parmi ses membres, Zack Fair, dont c’est la première véritable mission. Accompagné par son mentor Angeal, il se rend sur terrain ennemi pour mettre fin au conflit, mais aussi lever le voile sur la disparition de Génésis, un autre membre du SOLDAT. Une bonne partie de l’intérêt de Crisis Core réside dans son scénario, et de son fan-service bien dosé. On rencontre bien sûr une bonne partie du casting de Final Fantasy VII, mais ces apparitions sont bien amenées. Qu’ils soient partie prenante de l’intrigue (Cloud, Aerith, Tifa), ou juste des éléments de quêtes secondaires (Yuffie, Cait Sith), on n’a pas l’impression que les développeurs se sont forcés à caser un maximum de personnages pour brosser le fan dans le sens du poil.