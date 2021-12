Don't Starve Together : survivez à plusieurs en local ou en ligne dès le printemps prochain sur Nintendo Switch

La diffusion du dernier Indie World a été l'occasion de découvrir la "suite" du jeu de survie Don't Starve : Don't Starve Together, une sorte de add-on autonome et axé multijoueur. En effet, cette fois, il faudra survivre dans un monde toujours aussi étrange et stylé (faut bien le dire) avec ses amis ou des inconnus, en local ou en ligne. En attendant d'autres infos, retrouvez une présentation sommaire du jeu ci-dessous.

Don't Starve Together est attendu au printemps 2022 sur Nintendo Switch

