GOODBYE WORLD vient faire un petit bonjour sur Nintendo Switch ce mois-ci

Jeu de plateformes et d'énigme rétro signé ISOLATION STUDIO, GOODBYE WORLD a confirmé sa sortie sur Nintendo Switch dans le courant du mois de novembre à l'occasion du dernier Indie World. Si vous ne connaissez pas encore le titre, nous vous laissons découvrir un trailer de présentation ci-dessous.

GOODBYE WORLD suit Kanii et Kumade, deux amies et développeuses indépendantes luttant pour trouver l’idée parfaite pour leur prochain jeu. Découvrez leur histoire en parcourant les stages d’un jeu de plateformes et d’énigmes d’inspiration rétro tout en suivant leurs luttes quotidiennes. Leur amitié survivra-t-elle aux difficultés qu’elles rencontreront ? GOODBYE WORLD arrivece mois-ci sur Nintendo Switch.