Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly - Reprenez du service dès le printemps prochain sur Nintendo Switch

Vous avez apprécié jouer au barista et écouter les déboires de vos clients dans Coffee Talk ? Dans ce cas préparez-vous à reprendre du service avec sa suite dénommée Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly. Développé par Toge Productions et Chorus Worldwide Games, le titre vous invite à nouveau à faire la connaissance d'une clientèle des plus atypique tout en leur préparant les breuvages qui arriveront à leur faire délier la langue. Attendu pour le printemps 2023 sur l'eShop de la Nintendo Switch, nous vous laissons visionner le trailer du jeu ci-dessous.

Le simulateur de barista et visual novel narratif revient pour un nouvel épisode ! Depuis le comptoir de votre café nocturne, rencontrez des personnages humains et non-humains hauts en couleur et apprenez à les connaître en leur servant des boissons. Faites des expérimentations pour trouver le breuvage parfait pour chaque client, éblouissez-les avec votre maîtrise du « latte art » et découvrez des recettes secrètes. Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly arrivera au printemps prochain sur Nintendo Switch.