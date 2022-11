Desta: The Memories Between - Le roguelike onirique s'invite sur Nintendo Switch début 2023

Le studio ustwo game a qui l'on doit le jeu Monument Valley revient début d'année 2023 avec un nouveau titre dénommé Desta: The Memories Between. Ce roguelike se déroulant dans un monde onirique a profité du dernier Indie World pour faire une apparition et confirmer sa sortie sur l'eShop de la Nintendo Switch. En attendant davantage d'informations, nous vous laissons visionner son trailer ci-dessous.

Les créateurs de Monument Valley reviennent avec un roguelike aux personnages forts, à l’histoire prenante et doublé d’un jeu de ballon métaphorique. Chaque nuit, Destaplonge dans un mystérieux monde onirique empli de souvenirs morcelés, de lieux antiques, de visages oubliés et de sphères magiques à lancer dans des jeux de ballon irréels au tour par tour qui peuvent déterminer le cours des conversations menées dans les rêves. Desta: The Memories Between sortira en début d’année prochaine sur Nintendo Switch.