Botany Manor - Prouvez que vous avez la main verte sur Nintendo Switch

Uniquement décoratives pour certains, les plantes restent l'objet de beaucoup de passion pour beaucoup de personnes. C'est cette passion qu'essaye de nous inculquer Balloon Studios et Whitethorn Games avec la sortie du jeu Botany Manor sur l'eShop de la Nintendo Switch. Disponible dans le courant de l'année 2023, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer de ce titre qui vous demandera de prendre soin d'une magnifique collection de plantes.

Bienvenue à Botany Manor, une demeure seigneuriale de l'Angleterre du XIXe siècle. Les joueurs verront le manoir à travers les yeux de sa seule habitante, Arabella Greene, botaniste à la retraite. Sa collection de plantes rares et oubliées a besoin d'un foyer approprié, ce qui signifie qu'il est temps de faire des recherches. Explorez la maison et les jardins d'Arabella, remplis de notes botaniques, de livres et de posters, pour trouver le bon habitat pour les précieuses plantes. Utilisez les objets interactifs disséminés dans le manoir et les jardins pour résoudre des énigmes liées aux plantes. Une fois qu'Arabella a commencé à faire pousser chaque plante, elle peut découvrir certaines qualités mystérieuses en elles...