ONI: Road to be the Mightiest Oni continue son voyage destination la Nintendo Switch

Dans la catégorie des titres qui ont flatté la rétine des joueurs à l'occasion de ce Indie World, ONI: Road to be the Mightiest Oni semble se hisser à la première place. Signé KENEI DESIGN et Clouded Leopard Entertainment, le jeu d'action aventure est attendu sur l'eShop de la Nintendo Switch pour le 9 mars 2023. Si ce n'est pas déjà fait, nous vous laissons visionner son trailer de présentation ci-dessous.

incarnez un démon guerrier vengeur dans ce jeu d’action-aventure en 3D. Après avoir été vaincu par un héros du folklore japonais, Kuuta se rend sur une petite île où il s’allie à un esprit nommé Kazemaru. D’anciens démons rôdent dans les vastes plaines et les imposantes forêts de l’île. Pour les vaincre, vous devrez contrôler vos deux personnages en même temps avec un seul Joy-Con. Utilisez le gourdin de Kuuta pour attaquer vos ennemis puis invoquez Kazemaru pour aspirer leur esprit. ONI: Road to be the Mightiest Oni sortira le 9 mars 2023 sur Nintendo Switch.