A Space for the Unbound - Amour et pouvoirs surnaturels arrivent sur Nintendo Switch

Vivre l'histoire naissante d'un jeune couple, c'est beau, mais si on y ajoute une ambiance rétro, et des pouvoirs surnaturels, ça devient vite intéressant ! Signé Mojiken, Toge Productions et Chorus Worldwide Games, A Space for the Unbound a profité de l'Indie World de ce 9 novembre pour confirmer sa sortie sur l'eShop de la Nintendo Switch le 19 janvier 2023 , et nous dévoiler au passage son dernier trailer que nous vous laissons visionner ci-dessous.

Un jeu d'aventure au pixel art impressionnant se déroulant dans l'Indonésie rurale de la fin des années 90. A Space for the Unboundconte l’histoire d’un garçon et d’une fille dotés de pouvoirs surnaturels. Lorsqu’une mystérieuse puissance menace soudainement leur existence, ce jeune couple doit explorer leur ville, faire face à la fin du monde et peut-être au passage en apprendre plus l’un sur l’autre. A Space for the Unbound sortira le 19 janvier 2023 sur Nintendo Switch.