OXENFREE II: Lost Signals dévoile sa date de sortie dans un un trailer surnaturel

C'était le dernier gros morceau de l'Indie World du 19 avril. Signé Night School, OXENFREE II : Lost Signals s'est offert un tout nouveau trailer. Se déroulant 5 ans après les événements du premier épisode, le jeu emmènera les joueurs dans une aventure narrative captivante avec un tout nouveau casting de personnages et une histoire inédite. OXENFREE II : Lost Signals sera officiellement disponible à partir du 12 juillet 2023, et les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes sur l'eShop de la Nintendo Switch.

OXENFREE II : Lost Signals suit l'histoire de Riley Poverly, une chercheuse spécialiste de l’environnement qui retourne dans sa ville natale de Camena pour enquêter sur des signaux de radiofréquence anormaux perturbant les équipements électroniques. Elle découvre rapidement une longue histoire d'événements spectraux sur l'île d'Edwards, voisine, et se retrouve mêlée à un mystère surnaturel et effrayant. Doté du système de dialogue naturel caractéristique de Night School, OXENFREE II : Lost Signals emmène les joueurs dans un nouveau voyage où ils pourront façonner leur propre expérience de manière inattendue. Au lancement, OXENFREE II : Lost Signals proposera une interface et des sous-titres localisés pour le français, l'allemand, l'anglais, l'arabe, le chinois (simplifié), le chinois (traditionnel), le coréen, l'espagnol, le croate, le danois, le finnois, le grec, l'hébreu, l'hindi, le hongrois, l'indonésien, l'italien, le japonais, le malais, le norvégien Bokmål, le néerlandais, le polonais, le portugais (Brésil), le portugais, le roumain, le suédois, le tchèque, le turc, l'ukrainien et le vietnamien.

