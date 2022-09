OXENFREE II: Lost Signals voit sa sortie repoussée à l'année prochaine

Dévoilé en avril 2021 lors d'un Indie World (dont retrouvez toutes les annonces ICI), OXENFREE II: Lost Signals se fait depuis attendre... Logiquement, notre patience aurait du être récompensée d'ici la fin de l'année ... Malheureusement, Night School Studios vient de publier un communiqué pour annoncer que finalement la fenêtre de sortie du jeu était déplacée en 2023 afin de faire du jeu, le "meilleur jeu possible" et ajouter "plus de localisations". Annoncé, au départ, comme une exclusivité console temporaire sur Nintendo Switch, OXENFREE II: Lost Signals est aussi prévu sur Playstation et PC. Retrouvez la traduction du communiqué de Night School Studios ci-dessous.

Nous devons à notre incroyable communauté de faire d'Oxenfree II: Lost Signals le meilleur jeu possible. Voir vos fan arts, lire vos commentaires enthousiastes et vous connecter avec vos carburants nourrit notre ambition d'en faire notre meilleur jeu à ce jour. Pour faire d'Oxenfree II quelque chose de vraiment spécial et ajouter plus de localisations, nous déplaçons notre fenêtre de sortie à 2023. Merci pour votre patience, votre soutien et votre compréhension. Nous avons hâte de partager le jeu avec vous. Restez à l'écoute !

Night School Studios

En attendant d'autres détails, nous vous invitons à (re)lire notre preview spécial d'OXENFREE II

