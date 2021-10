Oxenfree II : Nous avons pu voir le jeu

Suite du premier OXENFREE sorti le 6 octobre 2017 sur Nintendo Switch (après une première sortie en 2016 sur PC), OXENFREE II: Lost Signals est attendu sur Nintendo Switch (en plus du PC et des consoles Playstation) en 2022 . Pour avoir un meilleur aperçu du jeu, les développeurs de chez Night School Studio (tout juste rachetés par Netflix) nous ont invité à une présentation virtuelle du jeu avec à la présentation l'un des cofondateurs et désormais directeur du studio Sean Krankel, l'autre cofondateurs et scénariste du jeu Adam Hines, Bryant Cannon, lead développeur du jeu et enfin Ethan Stearns le vice-président exécutif de MWM Interactive (les éditeurs du jeu).

Bâtir sur des bases saines

Nous avons ainsi pu voir quelques minutes de gameplay du jeu ainsi que quelques éclaircissements sur l'histoire de cette suite, sur son univers ou encore sur les différents protagonistes. Suite à cette présentation nous avons pu poser quelques questions aux équipes de développements du jeu. S'ils n'ont pas répondu à toutes nos interrogations, notamment concernant l'implication du rachat de leur studio par Netflix, nous avons tout de même pu avoir la confirmation que la version Nintendo Switch du jeu vise les 1080p de résolutions pour 60 images par seconde. Rappelons tout de même que pour l'instant ce ne sont que des espérances des développeurs et non une affirmation, si tout devrait bien se passer d'ici la sortie du jeu mais nous ne sommes malheureusement pas à l'abri de mauvaises surprises.

L'histoire d'OXENFREE II: Lost Signals débutera 5 ans après les événements du jeu original et nous invitera à suivre une toute nouvelle histoire ainsi que de tous nouveaux protagonistes. Dans la démo d'une petite vingtaine de minutes montrée par l'équipe de développement, nous avons ainsi fait la connaissance de Riley et de Jacob (Riley sera d'ailleurs la protagoniste du jeu, c'est elle que les développeurs contrôlaient dans la vidéo), dans celle-ci nous avons eu un bon aperçu de l'ambiance générale du titre, très proche du premier épisode tout en sublimant son style visuel et artistique. Le fantastique et le paranormal sont d'ailleurs toujours au rendez-vous, nous avons pu en avoir la preuve durant ces quelques minutes avec l'ouverture par l'héroïne d'une faille spatio-temporelle. Oui l'espace-temps et ses mystères sont toujours au centre de l'intrigue de cette suite qui ne devrait pas dépayser les fans du premier opus.

Quid des nouveaux venus ?

N'ayant pas fait moi-même le premier épisode, la question de savoir si je pouvais me lancer dans cette suite sans pour autant être perdu était cruciale et celle-ci fut rapidement répondue par le directeur du studio lui-même qui affirme que les nouveaux venus ne seront pas dépaysés par cette suite. Les joueurs ayant fait le premier épisode verront simplement plus de clins d'œil, de références et comprendront mieux l'histoire de ce second opus, les deux opus étant intrinsèquement liés sans pour autant rendre cette suite totalement dépendante narrativement d'OXENFREE, un très bon compromis en soi. Je ne saurais donc vous dire si cette suite s'éloigne trop ou se au contraire se rapproche trop du premier jeu, les développeurs laissent entendre que cette suite bâtit sur les solides fondations déjà posées tout en renouvelant drastiquement la formule notamment grâce au talkie-walkie qui permettra une narration beaucoup plus poussée.

De plus les protagonistes plus âgés permettront aussi à l'équipe en charge de la narration du jeu de parler de sujets plus mature, plus adultes en opposition aux sujets plus légers et enfantins du premier (même si celui-ci n'était pas non plus un jeu à mettre dans toutes les mains, notamment au niveau de son écriture), le jeu entend aussi pousser sa dimension narrative beaucoup plus loin que dans l'OXENFREE original, cette suite semble vouloir respecter les fameux 33/33/33 de Sid Meier. La règle des 33/33/33, que l'on doit au créateur de la série Civilization (entre autres) est une règle qui indique que la suite d'un jeu doit se composer de 33% de systèmes déjà établis dans le jeu original, de 33% d'améliorations d'autres systèmes et de 33% de systèmes inédits. OXENFREE II en reprenant l'univers du premier, en poursuivant son histoire, en respectant son style graphique tout en l'améliorant et en consolidant son gameplay en ajoutant de nouvelles mécaniques à son système de dialogues semblent en tout point respecter cette fameuse règle.

Et concrètement, ça donne quoi ?

Mais quel type de jeu est OXENFREE II ? Et bien tout simplement la suite du premier jeu, un jeu à l'ambiance très marquée, empreinte de surnaturel et de mystères, un jeu très bavard dans lequel les multiples choix de dialogues qui vous seront proposés auront un impact sur l'histoire. Au niveau du gameplay, nous avons affaire à un walking simulator en 2 dimensions avec seulement quelques interactions qui fait la part-belle à son histoire, à ses dialogues et à sa façon de raconter son intrigue. Dans cette suite, le système de dialogue interactif a été considérablement amélioré, notamment grâce aux talkie-walkie qui permettent de varier les plaisirs au niveau des dialogues et de la façon dont les développeurs pourront amener les différents dialogues. Ici l'accent sera donc clairement sur l'écriture, ce qui est assez difficile à juger sans avoir le jeu en main.

Dans la séquence que nous avons pu voir, l'histoire semblait déjà posée, les protagonistes évoluaient dans des décors somptueux tout en échangeant quelques lignes de dialogues. Nous avons aussi pu assister à l'ouverture d'une faille via un petit mini-jeux mais aussi à l'un de ces fameux choix, durant l'aventure les personnages devaient statuer sur le chemin à emprunter pour progresser, à savoir sauter par-dessus un ravin ou trouver un chemin alternatif et c'est via les dialogues interactifs que nous avons pu décider pour eux. Nous avons aussi pu voir devant nos yeux ébahit la création et la résolution par nos protagonistes d'un paradoxe temporel au fond d'une mine, en remontent dans le temps pour pouvoir emprunter un ascenseur cassé ils vont eux-mêmes causer la panne qui leur avait imposé de remonter le temps, l'occasion pour nous d'assister en même temps à la résolution d'un puzzle.

En l'état, OXENFREE II: Lost Signals semble être le digne successeur du premier jeu, cependant sans avoir pu jouer au jeu nous-même nous ne pouvons recommander ce jeu via un traditionnel système de "preview", nous n'avons vu qu'une séquence de gameplay qui ne peut à elle seule nous convaincre des qualités du jeu. De plus, concernant la version Nintendo Switch, nous n'avons pas pu la voir tourner et nous devons pour l'instant nous contenter de sa résolution et de son framerate visés par les développeurs. Le jeu nous intéresse, il semble même être très inspiré visuellement, bien écrit et doté d'une ambiance solide mais pour l'instant nous ne pouvons pas nous prononcer sur sa qualité finale. OXENFREE II: Lost Signals est attendu en 2022 sur Nintendo Switch.