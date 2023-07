OXENFREE II : Lost Signals - La suite du thriller surnaturel est disponible sur Nintendo Switch

Après le premier opus OXENFREE paru en 2017 sur l'eShop de la Nintendo Switch; la suite du thriller surnaturel est désormais disponible sous le nom de OXENFREE II : Lost Signals. Proposé au prix de 14,99€ jusqu'à ce soir (au lieu de 19,99€), nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu. A noter que le premier opus a également le droit à une réduction de 80% à l'heure actuelle.

Les télés s'allument et s'éteignent toutes seules, les avions perdent leur radar et les stations de radio n'arrivent plus à émettre à cause des parasites. Dans la petite ville côtière de Camena, des ondes électromagnétiques incompréhensibles causent de soudaines interférences avec les équipements électriques et radio. Riley Poverly revient à contre-cœur dans sa ville natale pour mener l'enquête sur ce mystérieux phénomène. Ce qu'elle découvre va bien au-delà de tout ce qu'elle avait imaginé.

OXENFREE II: Lost Signals est la suite hallucinante du thriller narratif OXENFREE de Night School Studio, qui avait été encensé par la critique. Attaquez directement par le second volet ou plongez plus profondément dans l'univers OXENFREE en commençant par le premier jeu. C'est vous qui voyez ! Au fur et à mesure de votre progression, chaque étape de l'histoire se dessinera à travers vos choix. La façon dont vous décidez de gérer les événements surnaturels modifiera à jamais le futur.